１２月に日本で世界選手権 スケートボード・ストリート
2023年06月08日23時32分
スケートボードの国際統括団体、ワールドスケートは８日、２０２４年パリ五輪予選を兼ねて日本で初開催されるストリート世界選手権の日程が１２月１０～１７日に決まったと発表した。会場は未定。
ストリート、パークともに２４年６月まで各地でパリ五輪予選大会を実施。成績に応じたポイントによるランキングで五輪出場権が与えられる。 （時事）
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2023年06月08日23時32分
スケートボードの国際統括団体、ワールドスケートは８日、２０２４年パリ五輪予選を兼ねて日本で初開催されるストリート世界選手権の日程が１２月１０～１７日に決まったと発表した。会場は未定。
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