【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策の動向に関心が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比６０．０３ドル高の３万３７２５．０５ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７．７６ポイント高の１万３１１２．６６。