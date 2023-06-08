ＮＹ円、１３９円台前半
2023年06月08日22時38分
【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場では、低調な米雇用関連指標の発表を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３９円台前半に上伸した。午前９時現在は１３９円３０～４０銭と、前日午後５時比８１銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３９円台前半
2023年06月08日22時38分
【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場では、低調な米雇用関連指標の発表を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３９円台前半に上伸した。午前９時現在は１３９円３０～４０銭と、前日午後５時比８１銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル