【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場では、低調な米雇用関連指標の発表を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３９円台前半に上伸した。午前９時現在は１３９円３０～４０銭と、前日午後５時比８１銭の円高・ドル安。