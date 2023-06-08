ＤｅＮＡが逃げ切る プロ野球・ソフトバンク―ＤｅＮＡ
2023年06月08日21時34分
ＤｅＮＡが１点差勝利で連敗を３で止めた。一回に牧とオースティンの適時打などで３点を先取。三回は２点、五回に１点を加えた。東は八回途中３失点で６勝目。ソフトバンクは八回に近藤が２ラン、九回も１点を奪ったが、及ばなかった。
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