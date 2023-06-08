楽天が逆転サヨナラ勝ち。１点を追う九回、２四球で２死一、二塁の好機をつくり、小深田の右翼への３ランで試合を決めた。今季初登板の辛島は七回途中１失点（自責点０）と試合をつくり、４番手の内が３勝目。阪神は湯浅が誤算だった。