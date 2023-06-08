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岩井千が単独首位　渋野は２４位―サントリー女子ゴルフ

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岩井千が単独首位　渋野は２４位―サントリー女子ゴルフ

2023年06月08日19時08分

単独首位に立った岩井千怜のティーショット＝８日、兵庫・六甲国際ＧＣ

単独首位に立った岩井千怜のティーショット＝８日、兵庫・六甲国際ＧＣ

  • 初日４位につけた岩井明愛のティーショット＝８日、兵庫・六甲国際ＧＣ
  • ラインを読む渋野日向子＝８日、兵庫・六甲国際ＧＣ

　【女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディースオープン】第１日（８日、兵庫・六甲国際ＧＣ、６５１３ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝２７００万円）
　ツアー３勝の岩井千怜が６３をマークし、単独首位で発進した。２打差の２位に脇元華とフェービー・ヤオ（台湾）。さらに２打差の４位に昨年優勝の山下美夢有、岩井姉妹の姉の明愛ら６人がつけた。渋野日向子は７０で回り２４位。
　今大会の優勝者と２位、大会終了時のメルセデス・ランキング上位３人が、８月のＡＩＧ全英女子オープンの出場資格を得る。

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