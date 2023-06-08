ＡＳＯ男子ゴルフ・談話
2023年06月08日18時46分
◇パットさえた
阿久津未来也 パッティングが生命線だが、そこがさえていた。５～６メートルが３、４回入ってくれた。
◇リズム良く
宮本勝昌 ピンチをうまく切り抜けて、出だしからバーディーを重ね、リズム良く１８ホールいけた。
ＡＳＯ男子ゴルフ・談話
2023年06月08日18時46分
◇パットさえた
阿久津未来也 パッティングが生命線だが、そこがさえていた。５～６メートルが３、４回入ってくれた。
◇リズム良く
宮本勝昌 ピンチをうまく切り抜けて、出だしからバーディーを重ね、リズム良く１８ホールいけた。
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