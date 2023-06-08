宅配容器、環境配慮素材へ 飲食店に販売―ウーバー・伊藤忠
2023年06月08日18時11分
飲食宅配代行サービスを手掛けるウーバーイーツジャパン（東京）は８日、宅配で使われる料理の容器包装について、２０３０年までに石油由来のプラスチックを全廃し、リサイクル素材や生分解できる素材のものに切り替えると発表した。
伊藤忠商事と共同で専用サイトを立ち上げ、環境配慮型の容器や包装資材を、国内１０万店以上の加盟飲食店などに販売する。
宅配容器、環境配慮素材へ 飲食店に販売―ウーバー・伊藤忠
2023年06月08日18時11分
飲食宅配代行サービスを手掛けるウーバーイーツジャパン（東京）は８日、宅配で使われる料理の容器包装について、２０３０年までに石油由来のプラスチックを全廃し、リサイクル素材や生分解できる素材のものに切り替えると発表した。
伊藤忠商事と共同で専用サイトを立ち上げ、環境配慮型の容器や包装資材を、国内１０万店以上の加盟飲食店などに販売する。
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