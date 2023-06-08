南海電鉄、列車内に防犯カメラ ２８年度末までに全面導入
2023年06月08日17時52分
南海電鉄は８日、通勤列車に防犯カメラを設置すると発表した。車内の安全性向上と犯罪の抑制が目的。今月１５日から導入を順次始める。２０２３年度末までに保有する全車両の約２割に配備し、２８年度末までに全車両に設置を目指す。
南海電鉄、列車内に防犯カメラ ２８年度末までに全面導入
2023年06月08日17時52分
南海電鉄は８日、通勤列車に防犯カメラを設置すると発表した。車内の安全性向上と犯罪の抑制が目的。今月１５日から導入を順次始める。２０２３年度末までに保有する全車両の約２割に配備し、２８年度末までに全車両に設置を目指す。
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