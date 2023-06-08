パ・リーグ公示（８日） プロ野球
2023年06月08日16時34分
【出場選手登録】▽オリックス・前佑囲斗投手▽ソフトバンク・森唯斗投手▽楽天・辛島航投手▽日本ハム・奈良間大己内野手
【同抹消】▽オリックス・近藤大亮投手▽西武・本田圭佑投手▽日本ハム・水野達稀内野手（再登録は１８日以降）
パ・リーグ公示（８日） プロ野球
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【出場選手登録】▽オリックス・前佑囲斗投手▽ソフトバンク・森唯斗投手▽楽天・辛島航投手▽日本ハム・奈良間大己内野手
【同抹消】▽オリックス・近藤大亮投手▽西武・本田圭佑投手▽日本ハム・水野達稀内野手（再登録は１８日以降）
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