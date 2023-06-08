松野官房長官、課題対応・財政再建を両立 骨太の方針
2023年06月08日11時59分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、政府が公表した経済財政運営の基本指針「骨太の方針」の原案について「防衛力強化や少子化対策をはじめ政策課題に必要な対応は行いつつ、歳出・歳入改革を進めて財政健全化目標の実現へ努力する」と狙いを説明した。
松野官房長官、課題対応・財政再建を両立 骨太の方針
2023年06月08日11時59分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、政府が公表した経済財政運営の基本指針「骨太の方針」の原案について「防衛力強化や少子化対策をはじめ政策課題に必要な対応は行いつつ、歳出・歳入改革を進めて財政健全化目標の実現へ努力する」と狙いを説明した。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、歳出改革へ工程表 少子化対策の財源確保(06/08 12:11)
カナダのトルドー首相が原爆資料館再訪 広島サミットで滞在中(06/08 12:05)
ＮＨＫ会長、国会で陳謝 ＢＳ番組配信問題―衆院総務委(06/08 12:04)
松野官房長官、課題対応・財政再建を両立 骨太の方針(06/08 11:59)
参院決算委、１２日に総括質疑(06/08 10:50)
入管法改正案、参院委で可決 与党、９日成立方針(06/08 10:36)
首相動静（６月８日）(06/08 10:15)
教育・子育て完全無償化 国民民主、衆院選公約素案(06/08 07:50)
少子化財源、道筋見えず 社会保障負担増に反発必至―「骨太の方針」原案(06/08 07:05)
ＬＧＢＴ法案、今国会成立公算 ９日採決で与野党合意(06/08 07:05)
山口３区、林外相で調整 衆院解散にらみ擁立加速―自民(06/08 07:04)
中ロ爆撃４機、２日連続 共同飛行、戦闘機合流も―防衛省(06/08 00:53)
首相動静（６月７日）(06/07 22:12)
自民谷垣Ｇ、岸田首相支持アピール 派閥化も検討(06/07 21:32)
知事会長、公金口座の家族登録に苦言 「ひも付けの仕方の問題」(06/07 20:51)
公金口座、家族名義１３万件 別人への誤登録７４８件―マイナひも付け・河野デジタル相(06/07 20:40)
日本「近くて重要な隣国」 安保戦略で連携強調―韓国(06/07 20:23)
スウェーデンと協力推進 防衛相会談(06/07 19:58)
自民、論点整理を提案 緊急集会と合区で―参院憲法審(06/07 19:58)
岸田首相、１３日に記者会見 少子化対策を説明(06/07 19:34)
岸田首相「桜通じた交流促進期待」 日米さくらの女王が表敬(06/07 18:39)
岸田首相、スイカの甘さに「びっくり」(06/07 18:35)
入管法９日成立方針 法相問責、参院で否決―与党(06/07 17:23)
退職金・ボーナス辞退申し出 岸田首相長男が文書提出(06/07 17:12)
コロナで公務取りやめ 斉藤国交相(06/07 17:11)
ジャニーズ問題で関係省庁会議 性被害対策、来週にも新設―政府(06/07 17:08)
維新、内閣不信任同調せず(06/07 17:04)
中ロ軍機に「重大な懸念」 松野官房長官(06/07 17:02)
馬場維新代表「立民たたきつぶす」(06/07 16:36)
防衛増税「２５年以降に」 剰余金を積極活用―自民提言(06/07 16:19)