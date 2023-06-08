関東甲信が梅雨入り
2023年06月08日11時07分
気象庁は８日、関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表した。
関東甲信が梅雨入り
2023年06月08日11時07分
気象庁は８日、関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表した。
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