円相場、１３９円８８～８８銭 ８日午前９時現在
2023年06月08日09時06分
８日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３９円８８～８８銭と、前日（１３９円４３～４４銭）に比べ４５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３９円８８～８８銭 ８日午前９時現在
2023年06月08日09時06分
８日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３９円８８～８８銭と、前日（１３９円４３～４４銭）に比べ４５銭の円安・ドル高となった。
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