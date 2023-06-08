首相動静（６月８日）
2023年06月08日08時03分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
首相動静（６月８日）
こんな記事も
政治用語
政治
首相動静（６月８日）(06/08 08:03)
教育・子育て完全無償化 国民民主、衆院選公約素案(06/08 07:50)
少子化財源、道筋見えず 社会保障負担増に反発必至―「骨太の方針」原案(06/08 07:05)
ＬＧＢＴ法案、今国会成立公算 ９日採決で与野党合意(06/08 07:05)
山口３区、林外相で調整 衆院解散にらみ擁立加速―自民(06/08 07:04)
中ロ爆撃４機、２日連続 共同飛行、戦闘機合流も―防衛省(06/08 00:53)
首相動静（６月７日）(06/07 22:12)
自民谷垣Ｇ、岸田首相支持アピール 派閥化も検討(06/07 21:32)
知事会長、公金口座の家族登録に苦言 「ひも付けの仕方の問題」(06/07 20:51)
公金口座、家族名義１３万件 別人への誤登録７４８件―マイナひも付け・河野デジタル相(06/07 20:40)
日本「近くて重要な隣国」 安保戦略で連携強調―韓国(06/07 20:23)
スウェーデンと協力推進 防衛相会談(06/07 19:58)
自民、論点整理を提案 緊急集会と合区で―参院憲法審(06/07 19:58)
岸田首相、１３日に記者会見 少子化対策を説明(06/07 19:34)
岸田首相「桜通じた交流促進期待」 日米さくらの女王が表敬(06/07 18:39)
岸田首相、スイカの甘さに「びっくり」(06/07 18:35)
入管法９日成立方針 法相問責、参院で否決―与党(06/07 17:23)
退職金・ボーナス辞退申し出 岸田首相長男が文書提出(06/07 17:12)
コロナで公務取りやめ 斉藤国交相(06/07 17:11)
ジャニーズ問題で関係省庁会議 性被害対策、来週にも新設―政府(06/07 17:08)
維新、内閣不信任同調せず(06/07 17:04)
中ロ軍機に「重大な懸念」 松野官房長官(06/07 17:02)
馬場維新代表「立民たたきつぶす」(06/07 16:36)
防衛増税「２５年以降に」 剰余金を積極活用―自民提言(06/07 16:19)
嘉田由紀子参院議員が国民入党(06/07 13:09)
参院、斎藤法相問責決議を否決(06/07 12:28)
メタバース、模倣品禁止 知的財産関連６法を改正(06/07 12:15)
コロナ感染「緩やかに増加」 松野官房長官(06/07 12:07)
松野官房長官「日米韓で一層連携」(06/07 12:06)
ＬＧＢＴ法案、９日採決 与党、今国会成立目指す―衆院委(06/07 11:55)