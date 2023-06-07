巨人のウォーカーが、来日２年目で初の５安打をマークした。三塁打、左前打、本塁打を放ってサイクル安打に王手をかけ、八、九回に単打を重ねた。

八回の左前打を「少し意識したが、距離が足りなかった」と振り返り、九回に回ってきた５度目の打席について「一つ打席をもらった。チームメートのおかげ」。快記録は逃したが、「５打数５安打で勝利に貢献できてうれしい」と素直に話した。