巨人が大勝。一回に１点を先制し、四回にウォーカーの左前打で１点を追加。その後も六回のウォーカーのソロ、八回の大城卓の３ランなどで効果的に得点した。戸郷は７回無失点で両リーグトップの７勝目。オリックスは打線が沈黙した。