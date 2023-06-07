巨人の戸郷が７勝目 プロ野球・オリックス―巨人
2023年06月07日21時35分
巨人が大勝。一回に１点を先制し、四回にウォーカーの左前打で１点を追加。その後も六回のウォーカーのソロ、八回の大城卓の３ランなどで効果的に得点した。戸郷は７回無失点で両リーグトップの７勝目。オリックスは打線が沈黙した。
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2023年06月07日21時35分
巨人が大勝。一回に１点を先制し、四回にウォーカーの左前打で１点を追加。その後も六回のウォーカーのソロ、八回の大城卓の３ランなどで効果的に得点した。戸郷は７回無失点で両リーグトップの７勝目。オリックスは打線が沈黙した。
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