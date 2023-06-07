ソフトバンク３連勝 プロ野球・ソフトバンク―ＤｅＮＡ
2023年06月07日21時15分
ソフトバンクが零封勝ちで３連勝。東浜は変化球主体に打たせて取り、７回無失点で４勝目。打線は三回に近藤の二塁打で先制。六回に敵失で２点を加え、七回は甲斐がソロを放った。ＤｅＮＡは打線が振るわず、守備にも乱れが出て３連敗。
ソフトバンク３連勝 プロ野球・ソフトバンク―ＤｅＮＡ
2023年06月07日21時15分
ソフトバンクが零封勝ちで３連勝。東浜は変化球主体に打たせて取り、７回無失点で４勝目。打線は三回に近藤の二塁打で先制。六回に敵失で２点を加え、七回は甲斐がソロを放った。ＤｅＮＡは打線が振るわず、守備にも乱れが出て３連敗。
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