ソフトバンクが零封勝ちで３連勝。東浜は変化球主体に打たせて取り、７回無失点で４勝目。打線は三回に近藤の二塁打で先制。六回に敵失で２点を加え、七回は甲斐がソロを放った。ＤｅＮＡは打線が振るわず、守備にも乱れが出て３連敗。