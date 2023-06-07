日本代表とユニホーム統一 ソーシャルフットボール
2023年06月07日19時46分
日本サッカー協会、日本障がい者サッカー連盟および日本ソーシャルフットボール協会は７日、ソーシャルフットボール日本代表のユニホームがサッカー日本代表と同じデザインになると発表した。国際大会出場時から着用が開始される。
ソーシャルフットボールは、心の病を抱えた選手が主にフットサルを行う。
日本代表とユニホーム統一 ソーシャルフットボール
2023年06月07日19時46分
日本サッカー協会、日本障がい者サッカー連盟および日本ソーシャルフットボール協会は７日、ソーシャルフットボール日本代表のユニホームがサッカー日本代表と同じデザインになると発表した。国際大会出場時から着用が開始される。
ソーシャルフットボールは、心の病を抱えた選手が主にフットサルを行う。
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