日本サッカー協会、日本障がい者サッカー連盟および日本ソーシャルフットボール協会は７日、ソーシャルフットボール日本代表のユニホームがサッカー日本代表と同じデザインになると発表した。国際大会出場時から着用が開始される。

ソーシャルフットボールは、心の病を抱えた選手が主にフットサルを行う。