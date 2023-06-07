＜交流戦＞

広 島 １－０ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

阪 神１１－３ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

ヤクル ０－６ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

中 日 ０－１ 西 武（８回裏、ベルーナドーム）

巨 人１０－０ オリッ（終了、京セラドーム大阪）

ＤｅＮ ０－４ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ