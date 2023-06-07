円相場、１３９円４３～４４銭 ７日午後５時現在
2023年06月07日17時10分
７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円４３～４４銭と、前日（１３９円２９～３０銭）に比べ１４銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３９円４３～４４銭 ７日午後５時現在
2023年06月07日17時10分
７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円４３～４４銭と、前日（１３９円２９～３０銭）に比べ１４銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
歳出構造「平時に戻す」 コロナで膨張、財政健全化強調―骨太原案・諮問会議(06/07 19:08)
関電子会社、電気料金値上げ ９月１日から―オプテージ(06/07 18:47)
ＮＨＫ、際限ない拡大懸念 ネット業務必須化で―新聞協会・民放連(06/07 18:30)
ＴＯＢへ理解求める 東芝株主に書簡―ＪＩＰ連合(06/07 17:50)
フードプロセッサーをリコール １万５０００台、刃欠ける恐れ―パナ(06/07 17:41)
景気動向指数、０．２ポイント上昇 基調判断は据え置き―４月(06/07 17:34)
円相場、１３９円４３～４４銭 ７日午後５時現在(06/07 17:10)
ＪＲ東、夏ボーナス引き上げ ２．５カ月分に５万円加算(06/07 16:58)
ガソリン、３週連続値上がり 経産省(06/07 16:42)
東京株、５９３円安 過熱感で利益確定売り(06/07 16:07)
今年の世界成長、２．７％に上げ 下方リスクに警鐘―ＯＥＣＤ(06/07 16:05)
株主が役員らに訴訟請求 電力カルテル問題―関西など(06/07 15:48)
５９３円安の３万１９１３円７４銭 ７日の平均株価(06/07 15:07)
大阪ガスなど、系統用蓄電池事業に参入 ２５年開始、市場で売買(06/07 12:54)
〔新規公開〕Ｗ ＴＯＫＹＯ、２９日グロース上場 東京ガールズコレクション運営(06/07 12:43)
メタバース、模倣品禁止 知的財産関連６法を改正(06/07 12:15)
円相場、１３９円１８～１９銭 ７日正午現在(06/07 12:08)
東京株、反落 急上昇に警戒感(06/07 11:53)
生活保護申請、３年連続増 ２２年度、２４万件超―厚労省(06/07 11:51)
４６７円安の３万２０３９円３４銭 ７日午前の平均株価(06/07 11:39)
改正旅館業法が成立 宿泊拒否の要件明確化(06/07 11:39)
円相場、１３９円５２～５２銭 ７日午前９時現在(06/07 09:06)
３メガ銀、生成ＡＩ活用に本腰 みずほは今月開始、生産性向上へ(06/07 07:03)
半導体の戦略投資、積極誘致 日本の優位性アピール―新資本主義改定案(06/07 07:02)
２３年世界成長、２．１％に上げ 米欧利上げや信用不安、来年も影響―世銀(06/06 22:43)
駐日中国大使、拘束事件で「リスク扇動」 半導体規制もけん制(06/06 21:11)
ＴＳＭＣ、熊本に第２工場建設へ 会長が方針明言―台湾(06/06 20:50)
参院財金委、福島で１２日公聴会 衆院は１４日に意見聴取会(06/06 20:26)
日本郵便、全直営郵便局をキャッシュレス対応に ９月末までに完了(06/06 20:11)
半導体に「遜色ない」財政支援 賃上げへ労働市場改革―新資本主義、計画改定案(06/06 19:51)
ビジネスワイヤ
PR TIMES