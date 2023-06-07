【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算

数 打 点 塁 振 死 打率 点 本

大 谷 ２ １ １ １ ０ ２ ．２７６ ４２ １６

鈴 木 ４ １ ０ ０ ２ １ ．２６６ １９ ６

吉 田 ５ ３ ０ ０ １ ０ ．３１９ ３３ ７

（時事）