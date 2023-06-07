日本選手の成績（６日） 米大リーグ
2023年06月07日15時58分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ２ １ １ １ ０ ２ ．２７６ ４２ １６
鈴 木 ４ １ ０ ０ ２ １ ．２６６ １９ ６
吉 田 ５ ３ ０ ０ １ ０ ．３１９ ３３ ７
（時事）
日本選手の成績（６日） 米大リーグ
2023年06月07日15時58分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ２ １ １ １ ０ ２ ．２７６ ４２ １６
鈴 木 ４ １ ０ ０ ２ １ ．２６６ １９ ６
吉 田 ５ ３ ０ ０ １ ０ ．３１９ ３３ ７
（時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
８日の予告先発投手 プロ野球交流戦(06/07 17:30)
８２年ぶり４割打者へ期待 マーリンズのアラエス―米大リーグ(06/07 17:24)
アルゼンチンは「越えるべき壁」 日本をリードする新興の強豪―ラグビーＷ杯(06/07 16:44)
石浦「頑張った」 晴れやかに引退会見―大相撲(06/07 16:35)
パ・リーグ公示（７日） プロ野球(06/07 16:25)
セ・リーグ公示（７日） プロ野球(06/07 16:24)
４２歳田臥、宇都宮と契約継続 バスケットＢリーグ(06/07 16:12)
日本選手の成績（６日） 米大リーグ(06/07 15:58)
米大リーグ試合結果（６日）(06/07 15:44)
エンゼルスの大谷、逆転勝利呼ぶ一発 米大リーグ(06/07 15:43)
カブスの鈴木、ようやく６月初安打 米大リーグ(06/07 15:40)
吉田、好調示す固め打ち 米大リーグ・レッドソックス(06/07 14:25)
ヤンキースのジャッジ、２度目ＩＬ入り 米大リーグ(06/07 14:18)
６日の日本選手 米大リーグ(06/07 14:17)
大谷、１６号ソロ 吉田は自己最多タイ３安打―米大リーグ(06/07 14:07)
大谷、鈴木の頭上に一発 米大リーグ(06/07 12:18)
五十嵐が準決勝へ サーフィンＷＧ(06/07 09:52)
デグローム、手術で今季絶望 米大リーグ・レンジャーズ(06/07 09:48)
米ツアー、ＬＩＶと事業統合へ コミッショナー「歴史的な日」―男子ゴルフ(06/07 09:47)
加藤組の失格は「不当」 プロ選手協会が声明―全仏テニス(06/07 09:40)
ベンゼマ、サウジアラビア移籍 サッカー(06/07 08:42)
スビトリナ、会見拒否で罰金なしに疑問 サバレンカと握手せず―全仏テニス(06/07 08:39)
サバレンカ「戦争、大統領支持しない」 ３試合ぶりに会見出席―全仏テニス(06/07 08:37)
ジョコビッチ、圧巻のタイブレーク 勝負どころで本領発揮―全仏テニス(06/07 08:34)
アルカラス、難なく４強 全仏テニス(06/07 08:17)
ジョコビッチが４強 アルカラスと準決勝―全仏テニス(06/07 08:04)
モイネロが３者連続３球三振 プロ野球・ソフトバンク(06/06 23:15)
プロ野球・ひとこと(06/06 23:13)
広島・栗林、３年目で初勝利 プロ野球(06/06 23:07)
国立沸かせたイニエスタ 古巣相手に最初の花道―サッカー親善試合(06/06 23:02)