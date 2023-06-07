株主が役員らに訴訟請求 電力カルテル問題―関西など
2023年06月07日15時48分
大手電力会社のカルテル問題で、役員らの注意義務違反により公正取引委員会から課徴金を課されたとして、関西、中国、九州電力の電力３社の株主が７日、各社の監査担当役員らに対し、当時の役員らを提訴するよう請求したと発表した。中部電力の株主も、近く請求する。
株主が役員らに訴訟請求 電力カルテル問題―関西など
2023年06月07日15時48分
大手電力会社のカルテル問題で、役員らの注意義務違反により公正取引委員会から課徴金を課されたとして、関西、中国、九州電力の電力３社の株主が７日、各社の監査担当役員らに対し、当時の役員らを提訴するよう請求したと発表した。中部電力の株主も、近く請求する。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
８～９日、前線などで大雨警戒 西日本と東海、関東甲信―気象庁(06/07 17:29)
不適切言動、刑務官ら処分 ４６人、扉蹴るなど１２２件―法務省発表(06/07 16:57)
ＩＲジャパン元副社長を起訴 株取引不正推奨―東京地検(06/07 16:56)
私立高の中退・学費滞納が増加 「実質無償」との差額背景―全国私教連(06/07 16:00)
株主が役員らに訴訟請求 電力カルテル問題―関西など(06/07 15:48)
覚醒剤約７００キロ密輸容疑 過去２番目の押収量、４人逮捕―警視庁など(06/07 15:41)
宝石店強盗容疑で男逮捕 実行役に電話で指示か―警視庁(06/07 14:57)
放送文化基金賞に「エルピス」(06/07 14:29)
元暴力団員ら５人逮捕 愛知の女性遺体遺棄容疑―警視庁(06/07 13:04)
「犯罪に当たると思わず」 動画内の発言は認める―ガーシー前議員事件・警視庁(06/07 12:23)
愛知男児殺害、再審認めず 出所男性が異議―名古屋高裁(06/07 12:21)
コロナ感染「緩やかに増加」 松野官房長官(06/07 12:07)
ＦＸ詐欺グループの男７人逮捕 被害総額２５億円か―警視庁(06/07 11:56)
生活保護申請、３年連続増 ２２年度、２４万件超―厚労省(06/07 11:51)
管理不全物件、税優遇せず 改正空き家特措法が成立(06/07 11:36)
「受精卵間違え流産」と提訴 ４０代夫婦がクリニック相手に―大阪地裁(06/07 11:21)
元副議長、起訴内容認める 藍住町学校給食巡り談合―徳島地裁(06/07 11:01)
銀座で特産メロンをＰＲ 茨城県八千代町〔地域〕(06/07 10:23)
投稿収益、本人口座にも入金 ＵＡＥで引き出したか―ガーシー前議員事件・警視庁(06/07 08:27)
男子中学生、腕刺され軽傷 路上で擦れ違いざま―鹿児島(06/07 01:38)
フィリピン東方で台風３号発生 １１日に沖縄南東へ―気象庁(06/06 22:31)
アパートに５２歳女性遺体 首絞められ、殺人事件で捜査―福岡県警(06/06 22:00)
パラジウム出資、違法勧誘疑い ３２億円集金か、デザイナー逮捕―兵庫県警(06/06 21:35)
一時金の請求期限延長へ 強制不妊救済策―超党派議連(06/06 20:15)
半導体に「遜色ない」財政支援 賃上げへ労働市場改革―新資本主義、計画改定案(06/06 19:51)
東京五輪、ガバナンスに「大きな課題」 組織委運営で報告書―都監査委員(06/06 19:39)
ＩＲジャパン元副社長を告発 金商法違反容疑―監視委(06/06 18:48)
非正規職員の処遇改善を 日本図書館協会が要望書(06/06 18:32)
動画収益は１億円以上 親族などの口座に分配か―ガーシー前議員事件・警視庁(06/06 18:23)
亀岡暴走事故の遺族に説明 記録廃棄で最高裁担当者―京都(06/06 18:04)