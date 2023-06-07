ヤンキースのジャッジ、２度目ＩＬ入り 米大リーグ
2023年06月07日14時18分
【ニューヨーク時事】米大リーグ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、右足親指を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入ると６日、球団が発表した。大リーグ公式サイトなどが伝えた。３日の試合の守備で負傷した。ＩＬ入りは今季２度目。
昨季ア・リーグ記録を塗り替える６２本塁打を放ったジャッジは、今季もリーグトップの１９本をマークしている。
ヤンキースのジャッジ、２度目ＩＬ入り 米大リーグ
2023年06月07日14時18分
【ニューヨーク時事】米大リーグ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、右足親指を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入ると６日、球団が発表した。大リーグ公式サイトなどが伝えた。３日の試合の守備で負傷した。ＩＬ入りは今季２度目。
昨季ア・リーグ記録を塗り替える６２本塁打を放ったジャッジは、今季もリーグトップの１９本をマークしている。
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