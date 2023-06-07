嘉田由紀子参院議員が国民入党
2023年06月07日13時09分
国民民主党は７日の両院議員総会で、嘉田由紀子参院議員の入党を承認した。嘉田氏は２０１９年参院選の滋賀選挙区で無所属の野党統一候補として立候補し初当選。昨年９月に国民会派に入った。
嘉田由紀子参院議員が国民入党
2023年06月07日13時09分
国民民主党は７日の両院議員総会で、嘉田由紀子参院議員の入党を承認した。嘉田氏は２０１９年参院選の滋賀選挙区で無所属の野党統一候補として立候補し初当選。昨年９月に国民会派に入った。
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