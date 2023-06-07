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コロナ感染「緩やかに増加」　松野官房長官

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コロナ感染「緩やかに増加」　松野官房長官

2023年06月07日12時07分

記者会見する松野博一官房長官＝７日午前、首相官邸

記者会見する松野博一官房長官＝７日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は７日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染者数について「緩やかな増加傾向にある」との認識を示した。新型コロナは５月８日に感染症法上の位置付けが「５類」に移行してから１カ月を迎える。

コロナ定点、平均３．６３人　３週続け緩やかな増加―厚労省

　全国の定点医療機関から報告される１機関平均の患者数は、５月８日からの１週間が２．６３だったのに対し、同２２日からの１週間では３．６３に増加。松野氏は「引き続き重層的に感染状況を注視していく」と説明した。

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