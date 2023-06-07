松野官房長官「日米韓で一層連携」
2023年06月07日12時06分
松野博一官房長官は７日の記者会見で、韓国が来年から２年間、国連安全保障理事会の非常任理事国入りすることに関し、「拉致、核・ミサイルを含む北朝鮮への対応をはじめ、日米韓の連携を一層強化していく」と強調した。日本は２０２４年末まで非常任理事国を務める。
松野官房長官「日米韓で一層連携」
2023年06月07日12時06分
松野博一官房長官は７日の記者会見で、韓国が来年から２年間、国連安全保障理事会の非常任理事国入りすることに関し、「拉致、核・ミサイルを含む北朝鮮への対応をはじめ、日米韓の連携を一層強化していく」と強調した。日本は２０２４年末まで非常任理事国を務める。
こんな記事も
北朝鮮の今
松野官房長官「日米韓で一層連携」(06/07 12:06)
日米韓、「衛星」に警戒継続 北朝鮮は予告期間撤回せず―再度打ち上げ兆候も(06/07 07:06)
米韓同盟強化で北朝鮮抑止 戦死者追悼式で演説―尹大統領(06/06 17:40)
依然６割が「独自に核保有を」 日本との軍事同盟は過半数賛成―韓国世論調査(06/05 18:36)
日韓、対北朝鮮で連携優先 レーダー照射問題は棚上げ(06/05 07:05)
「このままではいけない」 体調不安抱え、募る焦り―滋さん死去３年で早紀江さん(06/05 07:04)
レーダー問題、再発防止へ協議加速 日韓防衛相、３年半ぶり会談(06/04 15:37)
与正氏、衛星発射「続ける」 通告なし示唆の論評も―北朝鮮(06/04 09:09)
ミサイル対処能力の向上期待 対北朝鮮、米韓とデータ共有―日本政府(06/04 07:02)
北朝鮮ミサイル情報、即時共有へ 年末までに本格稼働―日米韓防衛相(06/03 17:19)
北朝鮮「衛星」打ち上げも声明なし 米中が非難応酬―国連安保理(06/03 08:59)
北朝鮮打ち上げで非難決議 船舶輸送に「深刻な脅威」―国際海事機関(06/02 10:41)
北朝鮮「衛星」発射、同盟強化で対抗 岸田首相・浜田防衛相、米国防長官と会談(06/01 19:10)