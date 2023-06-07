生活保護申請、３年連続増 ２２年度、２４万件超―厚労省
2023年06月07日11時51分
２０２２年度の生活保護の申請件数が前年度比６．９％増の２４万５６８６件（速報値）となったことが７日、厚生労働省の調査で分かった。前年度を上回るのは３年連続。新型コロナウイルス感染拡大の長期化や物価高などが影響したとみられる。
生活保護申請、３年連続増 ２２年度、２４万件超―厚労省
2023年06月07日11時51分
２０２２年度の生活保護の申請件数が前年度比６．９％増の２４万５６８６件（速報値）となったことが７日、厚生労働省の調査で分かった。前年度を上回るのは３年連続。新型コロナウイルス感染拡大の長期化や物価高などが影響したとみられる。
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