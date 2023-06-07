４６７円安の３万２０３９円３４銭 ７日午前の平均株価
2023年06月07日11時39分
７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２０３９円３４銭と前日終値比４６７円４４銭安で終わった。出来高は概算で８億２４００万株。
４６７円安の３万２０３９円３４銭 ７日午前の平均株価
2023年06月07日11時39分
７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２０３９円３４銭と前日終値比４６７円４４銭安で終わった。出来高は概算で８億２４００万株。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
大阪ガスなど、系統用蓄電池事業に参入 ２５年開始、市場で売買(06/07 12:54)
〔新規公開〕Ｗ ＴＯＫＹＯ、２９日グロース上場 東京ガールズコレクション運営(06/07 12:43)
メタバース、模倣品禁止 知的財産関連６法を改正(06/07 12:15)
円相場、１３９円１８～１９銭 ７日正午現在(06/07 12:08)
東京株、反落 急上昇に警戒感(06/07 11:53)
生活保護申請、３年連続増 ２２年度、２４万件超―厚労省(06/07 11:51)
４６７円安の３万２０３９円３４銭 ７日午前の平均株価(06/07 11:39)
改正旅館業法が成立 宿泊拒否の要件明確化(06/07 11:39)
円相場、１３９円５２～５２銭 ７日午前９時現在(06/07 09:06)
３メガ銀、生成ＡＩ活用に本腰 みずほは今月開始、生産性向上へ(06/07 07:03)
半導体の戦略投資、積極誘致 日本の優位性アピール―新資本主義改定案(06/07 07:02)
２３年世界成長、２．１％に上げ 米欧利上げや信用不安、来年も影響―世銀(06/06 22:43)
駐日中国大使、拘束事件で「リスク扇動」 半導体規制もけん制(06/06 21:11)
ＴＳＭＣ、熊本に第２工場建設へ 会長が方針明言―台湾(06/06 20:50)
参院財金委、福島で１２日公聴会 衆院は１４日に意見聴取会(06/06 20:26)
日本郵便、全直営郵便局をキャッシュレス対応に ９月末までに完了(06/06 20:11)
半導体に「遜色ない」財政支援 賃上げへ労働市場改革―新資本主義、計画改定案(06/06 19:51)
初のＰＨＥＶスーパースポーツ「レヴエルト」 システム出力１０１５馬力、ランボルギーニが日本公開(06/06 19:49)
ＮＴＴ東日本、遠隔農作業支援で実証 ２５年度以降にサービス展開へ(06/06 18:58)
旅工房に課徴金１２００万円勧告 売上高を過大計上―監視委(06/06 17:56)
４月の実質賃金、３％減 物価高、賃金の伸び上回る(06/06 17:33)
円相場、１３９円２９～３０銭 ６日午後５時現在(06/06 17:08)
常陽銀と足利銀、８年ぶりベア 平均５％賃上げ、７月分から(06/06 16:50)
再発防止策の進捗確認 不正閲覧で、電力５社と面談―監視委(06/06 16:47)
東京株、バブル後高値更新 海外勢の買い続く(06/06 16:06)
核ごみ処分場、請願提出 賛成、反対派の双方―長崎・対馬(06/06 16:05)
２８９円高の３万２５０６円７８銭 ６日の平均株価(06/06 15:11)
Ｎ－ＢＯＸが９カ月連続で首位 ５月の車名別新車販売(06/06 14:42)
〔新規公開〕アイデミー、２２日グロース上場 デジタル人材の育成支援(06/06 14:31)
デジタル庁、２月に把握 公金受取口座に家族名義―河野氏(06/06 12:46)
ビジネスワイヤ
PR TIMES