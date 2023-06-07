首相動静（６月７日）
2023年06月07日10時02分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時４６分、公邸発。同５２分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。
首相動静（６月７日）
2023年06月07日10時02分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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