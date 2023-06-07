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７日の朝刊（都内最終版）☆１

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７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年06月07日07時12分

【１面トップ】
〔朝日〕家族口座　週内にも件数公表　デジ庁２月に把握　河野氏謝罪　マイナ登録
〔毎日〕新マイナカード２６年にも　トラブル多発「万全の対策」　政府重点計画案　記載情報見直し検討
〔読売〕露占拠ダムで爆発、決壊　ウクライナ「露が実行」　原発冷却水影響も
〔日経〕転職・起業で成長底上げ　新しい資本主義　労働市場改革　雇用規制なお課題
〔産経〕半導体など戦略的投資　成長分野に人材シフト　新資本主義計画改定案　
〔東京〕「確認に時間」法相発言矛盾　国、早い段階で把握か　大阪入管　酒酔い診察　翌日付で報告書
【他の１面独自記事】
◆特許非公開２５分野　制度案　ステルスや極超音速　経済安保（読売）
【共通ニュース】
◆ＬＧＢＴ法成立へ　自民、与党案採決の構え　９日審議入り
◆バブル後最高値更新　東証、３営業日連続
◆アップル　ＶＲ端末発売へ　２４年　競合製品より高額４９万円
◆五輪汚職　サン・アロー元社長有罪　東京地裁　「売り上げに応じ賄賂」
◆胃潰瘍で死亡　労災認定　富山の男性　遺族が賠償提訴　消化器系疾患基準なし
◆遺族「再発防止へ判断を」　軽井沢バス事故　あす判決
◆図書館非正規職員「処遇改善を」
◆住宅に女性遺体　殺人容疑で捜査　福岡県警（続）

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