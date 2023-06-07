【１面トップ】

〔朝日〕家族口座 週内にも件数公表 デジ庁２月に把握 河野氏謝罪 マイナ登録

〔毎日〕新マイナカード２６年にも トラブル多発「万全の対策」 政府重点計画案 記載情報見直し検討

〔読売〕露占拠ダムで爆発、決壊 ウクライナ「露が実行」 原発冷却水影響も

〔日経〕転職・起業で成長底上げ 新しい資本主義 労働市場改革 雇用規制なお課題

〔産経〕半導体など戦略的投資 成長分野に人材シフト 新資本主義計画改定案

〔東京〕「確認に時間」法相発言矛盾 国、早い段階で把握か 大阪入管 酒酔い診察 翌日付で報告書

【他の１面独自記事】

◆特許非公開２５分野 制度案 ステルスや極超音速 経済安保（読売）

【共通ニュース】

◆ＬＧＢＴ法成立へ 自民、与党案採決の構え ９日審議入り

◆バブル後最高値更新 東証、３営業日連続

◆アップル ＶＲ端末発売へ ２４年 競合製品より高額４９万円

◆五輪汚職 サン・アロー元社長有罪 東京地裁 「売り上げに応じ賄賂」

◆胃潰瘍で死亡 労災認定 富山の男性 遺族が賠償提訴 消化器系疾患基準なし

◆遺族「再発防止へ判断を」 軽井沢バス事故 あす判決

◆図書館非正規職員「処遇改善を」

◆住宅に女性遺体 殺人容疑で捜査 福岡県警（続）