ヤクルト４連勝 プロ野球・ロッテ―ヤクルト
2023年06月06日21時46分
ヤクルトが４連勝。四回に村上の二ゴロとサンタナの二塁打で２点を先制。勝ち越しを許した直後の七回に内山の２点適時打で逆転。八、九回にも加点した。小川が６回３失点で３勝目。ロッテは美馬が粘れず、１分けを挟んで５連敗。
ヤクルト４連勝 プロ野球・ロッテ―ヤクルト
2023年06月06日21時46分
ヤクルトが４連勝。四回に村上の二ゴロとサンタナの二塁打で２点を先制。勝ち越しを許した直後の七回に内山の２点適時打で逆転。八、九回にも加点した。小川が６回３失点で３勝目。ロッテは美馬が粘れず、１分けを挟んで５連敗。
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