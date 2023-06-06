畠山 健治郎氏（はたけやま・けんじろう＝元社民党衆院議員）３日午後０時１６分、老衰のため秋田県大館市松峰西松峰１５６の自宅で死去、８９歳。同県出身。葬儀は８日午前１１時３０分から大館市根下戸新町１９６の８の「ＪＡ葬祭虹のホールおおだて」で。喪主は長女靖子（やすこ）さん。

大館市長を経て、１９９３年の衆院選に旧秋田１区から出馬し、初当選。当選２回。