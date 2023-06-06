楽天、連敗止める プロ野球・楽天―阪神
2023年06月06日20時46分
楽天が連敗を３で止めた。１点を追う二回に太田が２点左前打を放って逆転し、四回も太田が適時二塁打。八回は辰己のソロで加点した。則本は６回１失点で２勝目。松井裕は９セーブ目。阪神は村上の完投が報われず、４試合ぶりの黒星。
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2023年06月06日20時46分
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