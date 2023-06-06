【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、１ドル＝１３９円台半ばで小動きとなった。正午現在は１３９円４０～５０銭と、前日午後４時比２０銭の円高・ドル安。