円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年06月06日20時44分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、１ドル＝１３９円台半ばで小動きとなった。正午現在は１３９円４０～５０銭と、前日午後４時比２０銭の円高・ドル安。
円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年06月06日20時44分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、１ドル＝１３９円台半ばで小動きとなった。正午現在は１３９円４０～５０銭と、前日午後４時比２０銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
駐日中国大使、拘束事件で「リスク扇動」 半導体規制もけん制(06/06 21:11)
ＴＳＭＣ、熊本に第２工場建設へ 会長が方針明言―台湾(06/06 20:50)
円、１３９円台半ば ロンドン外為(06/06 20:44)
スウェーデン外相と８日に会談 ＮＡＴＯ総長、加盟巡り(06/06 20:40)
ヘンリー英王子が法廷証言 大衆紙訴訟、王族では異例(06/06 20:34)
海保と米比の訓練公開 武器積載の船臨検(06/06 20:18)
原発の取水ダム爆破、決壊 ウクライナの反転攻勢「妨害」か―ロシアは否定(06/06 20:11)
ＮＡＴＯ加盟「最優先課題」 ロシアのウクライナ侵攻で―スウェーデン国防相(06/06 19:38)
中ロ軍機が「合同パトロール」 日本海と東シナ海(06/06 18:14)
米韓同盟強化で北朝鮮抑止 戦死者追悼式で演説―尹大統領(06/06 17:40)
円、１３９円台前半 ロンドン外為(06/06 17:23)
「極超音速ミサイル」公開 革命防衛隊が開発―イラン(06/06 17:12)
日産自、５月の中国新車販売は１０．７％増 １０カ月ぶりプラス(06/06 17:06)
ヤッカリーノ新ＣＥＯ就任 広告収入の回復目指す―ツイッター(06/06 16:42)
豪中銀、０．２５％利上げ 政策金利、１１年ぶり４％台に(06/06 16:11)
次期ＮＡＴＯ総長に英国防相推薦か スナク首相「世界から尊敬」(06/06 14:13)
メキシコ与党、大統領選に弾み 人口最多州の知事職奪取(06/06 13:33)
意思疎通維持へ意見交換 米中高官、北京で会談(06/06 11:50)
洪水・地滑りで４２人死亡 ハイチ(06/06 10:36)
米当局、バイナンスを提訴 証券法違反で、暗号資産大手(06/06 10:35)
バフムト周辺で「前進」 反転攻勢開始示唆か―ウクライナ(06/06 10:06)
ＮＡＴＯ東京事務所に反対 仏大統領、対中国で懸念―英紙(06/06 09:06)
米、ロシア人７人ら制裁 モルドバ不安定化工作で(06/06 08:16)
ウクライナ支援で結束確認 Ｆ１６訓練も議題―米デンマーク首脳(06/06 07:50)
米中対話「良い兆候」 中国軍の動きは懸念―米ＮＳＣ高官(06/06 07:29)
「世界環境デー」、制定５０周年 プラ汚染防止呼び掛け―国連(06/06 07:14)
改憲巡り賛否拮抗 先住民問題、党派色を反映―豪世論調査(06/06 07:05)
ＮＹ円、１３９円台半ば(06/06 06:42)
ＮＹ株、反落(06/06 06:25)
米アップル、初のＡＲゴーグル 「ビジョンプロ」来年発売(06/06 06:22)
ウォール・ストリート・ジャーナル