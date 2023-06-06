オリックスが３連勝で貯金を１０とした。三回１死満塁から、森の２点二塁打で先制して逃げ切った。山本は８回４安打１失点で５勝目。山崎颯が締めて今季初セーブをマーク。巨人は四回に中田翔の左前打で挙げた１点に終わった。