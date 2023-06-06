一時金の請求期限延長へ 強制不妊救済策―超党派議連
2023年06月06日20時15分
旧優生保護法に基づき障害者らが不妊手術を強制された問題で、救済法の制定に携わった超党派の議員連盟が、２０２４年４月の一時金の請求期限を５年程度延長する方向で検討を始めたことが６日、関係者への取材で分かった。今秋の召集が見込まれる臨時国会で救済法改正案の提出を目指す。
一時金の請求期限延長へ 強制不妊救済策―超党派議連
2023年06月06日20時15分
旧優生保護法に基づき障害者らが不妊手術を強制された問題で、救済法の制定に携わった超党派の議員連盟が、２０２４年４月の一時金の請求期限を５年程度延長する方向で検討を始めたことが６日、関係者への取材で分かった。今秋の召集が見込まれる臨時国会で救済法改正案の提出を目指す。
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