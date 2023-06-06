【パリ時事】テニスの全仏オープン車いす部門は６日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス１回戦で、１７歳の小田凱人（東海理化）は荒井大輔（ＢＮＰパリバ）を６―１、６―４で下し、準々決勝に進んだ。