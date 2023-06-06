１７歳小田が８強 全仏テニス・車いす
2023年06月06日20時04分
【パリ時事】テニスの全仏オープン車いす部門は６日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス１回戦で、１７歳の小田凱人（東海理化）は荒井大輔（ＢＮＰパリバ）を６―１、６―４で下し、準々決勝に進んだ。
１７歳小田が８強 全仏テニス・車いす
2023年06月06日20時04分
【パリ時事】テニスの全仏オープン車いす部門は６日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス１回戦で、１７歳の小田凱人（東海理化）は荒井大輔（ＢＮＰパリバ）を６―１、６―４で下し、準々決勝に進んだ。
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