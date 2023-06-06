南行夫氏死去（中日新聞社相談役、元専務東京本社代表）
2023年06月06日18時15分
南 行夫氏（みなみ・ゆきお＝中日新聞社相談役、元専務東京本社代表）２日、膵臓（すいぞう）がんのため東京都内の病院で死去、９０歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男直人（なおと）氏。連絡先は同社秘書部０５２（２３１）２９２２。
南行夫氏死去（中日新聞社相談役、元専務東京本社代表）
2023年06月06日18時15分
南 行夫氏（みなみ・ゆきお＝中日新聞社相談役、元専務東京本社代表）２日、膵臓（すいぞう）がんのため東京都内の病院で死去、９０歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男直人（なおと）氏。連絡先は同社秘書部０５２（２３１）２９２２。
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