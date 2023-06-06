＜交流戦＞

広 島 ３－２ 日ハム（９回表、エスコンフィールド）

阪 神 １－４ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

ヤクル ６－３ ロッテ（８回裏、ゾゾマリン）

中 日 ２－１ 西 武（終了、県営大宮）

巨 人 １－２ オリッ（終了、京セラドーム大阪）

ＤｅＮ １－２ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ