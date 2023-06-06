旅工房に課徴金１２００万円勧告 売上高を過大計上―監視委
2023年06月06日17時56分
証券取引等監視委員会は６日、ネット専業の旅行会社「旅工房」に対し、資金循環取引による売上高の過大計上などの不適切な会計処理があったとして、１２００万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した。
旅工房に課徴金１２００万円勧告 売上高を過大計上―監視委
2023年06月06日17時56分
証券取引等監視委員会は６日、ネット専業の旅行会社「旅工房」に対し、資金循環取引による売上高の過大計上などの不適切な会計処理があったとして、１２００万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した。
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