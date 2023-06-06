川瀬、復帰まで２～３週間 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月06日17時49分
ソフトバンクは６日、川瀬晃内野手が膝付近にある内側広筋の筋挫傷と診断されたと発表した。復帰まで２～３週間。４日の広島３回戦（マツダ）で投ゴロを打った際に相手選手と交錯して左脚を痛め、途中交代。５日に福岡県内の病院で検査を受けた。
川瀬、復帰まで２～３週間 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月06日17時49分
ソフトバンクは６日、川瀬晃内野手が膝付近にある内側広筋の筋挫傷と診断されたと発表した。復帰まで２～３週間。４日の広島３回戦（マツダ）で投ゴロを打った際に相手選手と交錯して左脚を痛め、途中交代。５日に福岡県内の病院で検査を受けた。
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