【ロンドン時事】６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台前半に上昇した。午前９時現在は１３９円２５～３５銭と、前日午後４時比３５銭の円高・ドル安。