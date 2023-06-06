「ワンピース」４週休載
2023年06月06日17時13分
漫画家の尾田栄一郎さんは６日、週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」を、１９日発売号から４週にわたり休載すると、同作の公式ツイッターを通じて発表した。自身が乱視の矯正手術を受けるためだと説明している。
「ワンピース」４週休載
2023年06月06日17時13分
漫画家の尾田栄一郎さんは６日、週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」を、１９日発売号から４週にわたり休載すると、同作の公式ツイッターを通じて発表した。自身が乱視の矯正手術を受けるためだと説明している。
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