漫画家の尾田栄一郎さんは６日、週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」を、１９日発売号から４週にわたり休載すると、同作の公式ツイッターを通じて発表した。自身が乱視の矯正手術を受けるためだと説明している。