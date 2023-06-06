めぶきフィナンシャルグループのロゴマーク

めぶきフィナンシャルグループは６日、傘下の常陽銀行と足利銀行で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）などを通じ、従業員の賃金を７月分から平均５％程度引き上げる方針を発表した。両行のベアは２０１５年以来、８年ぶり。対象は常陽銀行で約３４００人、足利銀行で約２９５０人。