パ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年06月06日16時19分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・今宮健太内野手、野村勇内野手▽楽天・石橋良太投手、渡辺佳明内野手▽ロッテ・美馬学投手▽日本ハム・郡拓也捕手
【同抹消】▽オリックス・田嶋大樹投手▽ソフトバンク・嘉弥真新也投手（再登録は１６日以降）
パ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年06月06日16時19分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・今宮健太内野手、野村勇内野手▽楽天・石橋良太投手、渡辺佳明内野手▽ロッテ・美馬学投手▽日本ハム・郡拓也捕手
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