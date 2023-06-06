【出場選手登録】▽ソフトバンク・今宮健太内野手、野村勇内野手▽楽天・石橋良太投手、渡辺佳明内野手▽ロッテ・美馬学投手▽日本ハム・郡拓也捕手

【同抹消】▽オリックス・田嶋大樹投手▽ソフトバンク・嘉弥真新也投手（再登録は１６日以降）