【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手、梶原昂希外野手▽巨人・今村信貴投手▽広島・野間峻祥外野手▽中日・松山晋也投手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手、石川達也投手▽阪神・桐敷拓馬投手（再登録は１６日以降）