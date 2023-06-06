パが追加日程発表 プロ野球
2023年06月06日15時39分
パ・リーグは６日、追加日程を次の通り発表した。
▽１０月２日 ソフトバンク―楽天（１８時、ペイペイドーム）。
パが追加日程発表 プロ野球
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